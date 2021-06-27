Чемпіонат з віндсерфінгу зібрав на Тернопільському ставі спортсменів з різних регіонів України. За результатами першого етапу, перемогу здобули наші земляки.

Віндсерфінг — вид вітрильного спорту. Це не лише видовищний вид спорту, а й популярна водна розвага любителів активного відпочинку. На Тернопільській водоймі змагаються спортсмени з Донецька, Миколаєва, Дніпра та обласного центру. Поєдинки проходять у трьох вікових категоріях.

“Тернопіль приймає чемпіонат з віндсерфінгу. Ця спортивна подія відбувається на плесі Тернопільського ставу, всім охочим можна спостерігати за перебігом змагань і потім за церемонією нагородження, яка відбудеться на оновленій «Циганці». Запрошуємо усіх охочих відвідати цю подію”, – зазначив начальник управління розвитку спорту та фізичної культури Микола Круть

У перших перегонах перемогу вибороли тернополяни Аліна Нижегородова та Олександр Тугарєв. Нагороджуватимуть спортсменів 27 червня. Додамо, такі змагання в обласному центрі проводять вдруге.