Чемпіонат України з вітрильного спорту проходить на Тернопільському ставі. Тут зібралися спортсмени з різних областей. Вони змагаються в олімпійських класах яхт.

Другий етап Чемпіонату України з вітрильного спорту у Тернополі вже завершився, – розповів тренер, співорганізатор змагань Олексій Нижегородов. Спортсмени змагалися протягом трьох днів.

«Другий етап – це змагання в олімпійських класах яхт. У цих змаганнях взяло участь близько 30 учасників. Це спортсмени з різних областей України, це і Запорізька область, і Херсонська, і Одеська, і Миколаївська області, також учасники з Тернополя. Перед цим проходили змагання на вітродошках, а попереду – поєдинки для юніорів, теж очікуємо багато учасників», – зазначив Олексій Нижегородов.

Додамо, це головні змагання з вітрильного спорту в Україні. Переможці поїдуть представляти державу за кордон.