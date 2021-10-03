Чемпіонат України з веслування розпочався на “Водній арені Тернопіль”. Змагання проходять серед спортивних клубів на човнах “Дракон”. У поєдинках участь бере понад шістсот спортсменів.

Учасник змагань з Хмельницького Іван Бойчук розповідає, що перед змаганнями тривалий період тренувався. Втім, суперники виявилися сильнішими.

“Веслувальний спорт досить специфічний. Це перегони на човнах, що приводяться в рух силою людських м’язів із використанням весел. Має значення загалом рівень фізичної підготовки, а також налаштованість, віра в те, що ти зможеш. Сьогодні суперники досить сильні і підготовлень. Хоча здобути перемогу не вдалося, але цей досвід знадобиться для майбутніх змагань”.

Цьогоріч Тернопіль приймає професіоналів в акваторії нового Центру веслувальних та водних видів спорту, яка готова для проведення будь-яких видів змагань на тихій воді. Спортсмени виступають на різних дистанціях: 2 000 метрів в усіх класах та категоріях, 500 метрів, 200 метрів. По завершенню чемпіонату переможців відзначать нагородами.