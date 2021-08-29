Чемпіонат України з веслування на байдарках і каное проходить у Тернополі

Чемпіонат України з веслування на байдарках та каное розпочався на водній арені “Тернопіль”. Тут змагаються спортсмени з різних регіонів України та закордону.

Як розповів співорганізатор Сергій Довгань, беруть участь у змаганнях учасники чемпіонатів України, Європи та світу. Спортсмени випробовують сили у своїх вікових категоріях.

“У нас вже відбулося урочисте відкриття чемпіонату України з веслування на байдарках та каное серед ветеранів. Приїхали спортсмени не лише з різних регіонів України, а й з-за кордону. Серед учасників є веслувальники з різних областей України. Деякі з них брали участь у поєдинках світового рівня, Олімпійських іграх, завойовували медалі у цьому виді спорту. Спортсмени виступають у своїх вікових групах у класах байдарок і каное-одиночок, двійок і четвірок”.

Триматимуть змагання протягом трьох днів. По завершенню поєдинків визначать переможців та вручать їм нагороди.