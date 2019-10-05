На Тернопільщині є потреба у кваліфікованих ІТ-фахівцях, – повідомляє обласний центр зайнятості. Охочих осилити цю галузь і підвищити свій рівень запрошують на «ІТ-круїз «Кар’єра на майбутнє».

Як повідомила керівник відділу організації профорієнтації обласного центру зайнятості Тетяна Білінська, 8 жовтня у Тернополі ІТ-компанії презентуватимуть свою діяльність і відбиратимуть потенційних працівників.

«Запрошуємо усіх, хто планує працювати в ІТ-сфері, навчає фахівців, працює та пропонує роботу в ІТ-напрямку взяти участь в інформаційному масовому заході «ІТ-круїз «Кар’єра на майбутнє» – сучасній комунікаційній коворкінг-платформі між учасниками ринку праці! На Вас чекають: презентації компаній ІТ-галузі; цікаві співбесіди з роботодавцями; знайомство з навчальними закладами ІТ-сфери; підбір кадрів та формування банку резюме потенційних працівників для ІТ-компаній; експрес-діагностика професійних нахилів; лекторій у форматі 15х4 (Резюме: шлях до успіху. Самопрезентація. Особливості проходження співбесіди)».

Додамо, при обласному центрі зайнятості працює профорієнтаційний відділ, де можна за допомогою спеціального тестування виявити власні сильні та слабкі сторони і таким чином обрати перспективний вид діяльності.

Софія Романська