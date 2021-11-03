У Тернополі реконструювали проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Відтворювали історичні події актори драмтеатру, громадські активісти і студенти.

Реконструкцію організували біля Тернопільської загальноосвітньої школи №4. Як повідомив заступник директора ЗОШ Микола Федоруц, тут раніше засідав секретаріат уряду ЗУНР.

«103 роки тому загони українських стрільців під командуванням Дмитра Вітовського зайняли ключові позиції у Львові. Було проголошено Західноукраїнську Народну республіку. Коли українська армія та керівництво ЗУНР змушені були залишити Львів, місцем подальшого перебування, зважаючи на комунікаційну зручність, обрали Тернопіль. Сьогодні актори відтворили ці події наживо, під час онлайн-трансляції, біля ЗОШ №4, де на той момент засідав секретаріат уряду ЗУНР. Тернопіль був столицею новоутвореної держави».

У реконструкції подій проголошення Західноукраїнської Народної Республіки взяло участь близько півсотні осіб. Спостерігати за дійством могли всі охочі.