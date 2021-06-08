Цими вихідними у Тернополі працював тимчасовий центр масової вакцинації. Тут щеплювали жителів краю, які зареєструвалися в очікування на ресурсі “Дія”. Вихідними вакцинували понад сімсот жителів краю.

Роботу центру вакцинації вирішили продовжити. Протягом тижня щеплення проводитимуть для цільових груп населення, а вихідними знову вакцинуватимуть зареєстрованих у “Дії”.

“У суботу і неділю в Тернополі був розгорнутий тимчасовий пункт масової вакцинації від COVID-19. Спочатку ми планували провакцинувати 350 людей, це ті люди, які були зареєстровані в “Дії”. Але у суботу прийшло 372 людини, а в неділю — 380. До нас приходили люди, які не були зареєстровані в “Дії”, вони також були провакциновані. Центр вакцинації буде працювати протягом тижня, але він вже буде діяти для цільових груп. А в суботу-неділю ми знову плануємо провести вакцинацію тих людей, які зареєстровані в “Дії”, – розповіла начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в області щепили майже тридцять вісім тисяч жителів краю. Наразі в регіоні триває третій етап вакцинації. Щеплення проводять жителям краю із високим ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби, фахівців, які працюють у сферах підтримки безпеки та життєдіяльності держави.