Чотири центри щеплення у Тернополі працюватимуть до 20:00.

Про це повідомила регіональна координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва. Продовжити роботу центрів вирішили через збільшення кількості охочих імунізуватися після запровадження додаткових карантинних обмежень.

У Тернополі вакцинуватися проти коронавірусу можна у шести стаціонарних пунктах щеплень та центрах вакцинації. Як повідомив начальник міського відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак, для зручності та з метою уникнення черг, з 22 жовтня роботу чотирьох центрів масової вакцинації населення продовжено до 20:00 год.

“Розташовані центри за такими адресами: Центр дозвілля і молодіжних ініціатив ім. Довженка, просп. Злуки, 45; ТЦ «Епіцентр»; ТРЦ «Подоляни», вул. Текстильна, 28; ТЦ «Орнава». Ще два пункти щеплення у Тернополі працюють без змін — з 09:00 до 16:00 год.: вул. Шпитальна, Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр, вул. Руська. Від початку вакцинальної кампанії у тернопільських пунктах щеплення імунізацію пройшли понад 113 тисяч осіб”.

Нагадаємо, з 21 жовтня в Україні набули чинності зміни до постанови Кабміну щодо перевезень пасажирів. Зокрема, вони стосуються правил перевезень пасажирів між регіонами – щоб скористатись автобусом, поїздом чи літаком, відтепер потрібно пред’явити або документ про щеплення, або негативний тест на COVID-19.