25 грудня у Тернополі продовжили урочисте святкування Різдва. На Театральному майдані лунали колядки, вітальні слова, пригощали солодощами.

Тернополянин Іван Монастирський бере участь у святкуванні не вперше. Чоловік переконаний, що Різдво – це одне з найважливіших християнських свят.

«Різдво дає надію на спасіння для всіх людей, які вірять в Ісуса Христа. Основний зміст у цьому, а не на традиціях, які популярні на це свято. Радію, що в нашому місті у ці дні лунають пісні про народження Ісуса Христа, це створює особливу атмосферу».

Святкувати Різдво 25 грудня у Тернополі почали після відзначення 500-річчя Реформації, – наголосив єпископ обласного об’єднання Української церкви ХВЄ Віталій Яцюк. Відтоді на Театральному майдані організовують масштабні святкування.

«Вітаю усіх з Різдвом Христовим. Це чудове свято сьогодні об’єднало так багато тернополян. Ми вважаємо, що 25 грудня більш логічно святкувати, оскільки спочатку Різдво, а потім новий відлік часу, тобто Новий рік. Хоча для нас найважливіше – донести ідею Різдва, показати ту надію, яку приніс Христос. Він прийшов у цей світ, щоб кожен отримав надію на вічне життя з Ним. Тому сьогодні ми разом з усім світом святкуємо Його прихід на цю землю».

Прийшов привітати тернополян з Різдвом Христовим і міський голова Сергій Надал.

«Вітаю усіх з Днем народження Ісуса Христа. Це свято добра, свято надії, свято віри, яке зігріває серця всіх нас. І ми традиційно заздалегідь готуємося до цього свята, готуємо свої оселі, свої серця. Бажаю усім миру, злагоди та всякої Божої ласки»

Додамо, у Тернополі відзначення Різдва 25 грудня влаштовують третій рік поспіль. Втім, відмовлятися від святкування 7-січня люди поки не планують.

Софія Романська