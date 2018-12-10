У Тернополі продаватимуть новорічні листівки, щоб допомогти безпритульним тваринам

10/12/2018 0
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Тернопільські волонтери виготовляють Новорічно-Різдвяні листівки. Незабаром вони вийдуть у продаж. Виручені кошти спрямують на потреби чотирилапих, а також спорудження притулку для бездомних тварин.

«От-от вийдуть з друку наші нові Новорічно-Різдвяні листівки від талановитої ілюстраторки Svickli. Тож з приємністю пропонуємо вам створити собі святковий настрій та допомогти безпритульним тваринам, придбавши нашу листівку вже найближчим часом», – повідомила керівник благодійної організації «Вірні друзі» Алла Ляпандра.

Додамо,через два тижні, 23-го грудня у Тернополі стартує благодійний ярмарок новорічних прикрас. Волонтери продаватимуть різноманітні новорічні сувеніри: гірлянди, ялинкові прикраси, різдвяні віночки. Долучитися до проведення та організації ярмарку можуть всі охочі. Відтак небайдужих жителів краю просять зголошуватися. Усі виручені кошти також спрямують на потреби безпритульних тварин, яких в зимову пору більшає.

Софія Романська

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