Благодійний книжковий ярмарок організовують у Тернополі 16 червня.

В обласному центрі на вулиці Гетьмана Сагайдачного (біля пам’ятника І. Франку) продаватимуть книжки, виручені кошти спрямують на потреби безпритульних тварин.

Наразі волонтери збирають книжки, які продаватимуть на благодійному ярмарку. Відтак тернополян просять долучитися до організації цього дійства, пожертвувавши літературу.

«Оголошуємо збір книг для проведення акції. Дуже просимо долучитись усіх, кому небайдужа доля безпритульних тварин і переглянути свою домашню бібліотеку. Підходять абсолютно усі книги незалежно від стану, тематики, мови тощо. Усі виручені від продажу книг кошти будуть спрямовані на потреби наших підопічних», – повідомила представниця благодійної організації «Вірні друзі» Алла Ляпандра.

Додамо, «Вірні друзі» опікуються майже півсотнею тварин, серед яких і собаки, і коти. Чотиролапі щодня потребують корму на сотні гривень. За словами волонтерів, саме завдяки благодійним акціям можливе утримання тварин.

Софія Романська