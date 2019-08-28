Благодійний ярмарок організували сьогодні у Тернополі біля Церкви Успення Пресвятої Богородиці.

Волонтери продавали солодку випічку, щоб зібрати кошти на купівлю шкільного приладдя для дітей з кризових родин.

Солодкий благодійний ярмарок відбувся у рамках акції «Шкільний портфелик». Тернополяни могли придбати смачну солодку випічку і допомогти цим дітям з малозабезпечених родин. Оскільки виручені кошти спрямують на «Шкільні портфелики» для малечі.

Цього року акція розрахована на 250 дітей, – розповів директор благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук. Пакунки із шкільним приладдям малечі вручать перед першим вересням.

«Дякуємо нашим волонтерам, які готували випічку для солодкого благодійного ярмарку. За виручені кошти на ярмарку буде закуплене необхідне канцелярське приладдя для дітей з малозабезпечених родин. До першого вересня залишилося дуже мало часу, тому наші волонтери використовують різні можливості, щоб зібрати необхідні суми для проведення цієї акції».

Додамо, завдяки акції «Шкільний портфелик» учнівське приладдя отримало більше тисячі дітей на Тернопільщині у минулі роки.

Софія Романська