Благодійний гаражний розпродаж організували у Тернополі, щоб зібрати кошти на їжу для безпритульних тварин. Волонтери продавали різноманітні сувеніри із символікою тварин.

Виручені кошти спрямують на потреби чотирилапих.

Благодійні гаражні розпродажі вже стали у Тернополі традиційними, – розповідає керівниця благодійної організації «Вірні друзі» Алла Ляпандра. Завдяки таким заходам вдається утримувати десятки бездомних котів і собак. Оскільки за виручені кошти волонтери купують їжу, ліки та інші необхідні засоби для тварин.

«Відбувся черговий благодійний гаражний розпродаж в ТРЦ “Подоляни”. На потреби наших підопічних вдалось виручити 2330 грн. Кошти підуть на оплату корму, який ми будемо замовляти в наступний понеділок. Щиро дякуємо усім, хто з нами».

Охочим допомогти тваринкам без дому, можна звертатися до волонтерів благодійної організації «Вірні друзі».

Софія Романська