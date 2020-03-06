Благодійний гаражний розпродаж влаштували у Тернополі, щоб нагодувати безпритульних тварин. Зоозахисники продавали різноманітні сувеніри, книжки, побутові речі.

Це ліквідаційний розпродаж сувенірів, – розповідає керівниця благодійної організації «Вірні друзі» Алла Ляпандра. Вартість одного сувеніру коливалася близько двадцяти гривень.

«Відбувся ліквідаційний благодійний гаражний розпродаж. Виявляється, коли вартість будь-якої речі від 1 до 20 грн, торгувати стає дуже весело. Так, з миру по нитці, нам вдалось виручити 4200 грн. Дякуємо усім, хто долучився до акції і, звісно, безмежно вдячні торговому центру за можливість проведення наших акцій. Кошти насамперед будуть спрямовані на придбання корму».

Волонтери наголошують: десятки безпритульних тварин у Тернополі шукають добрих господарів. Відтак жителям міста радять не купувати, а прихистити бездомних чотирилапих, які нині перебувають на утриманні в зоозахисників.

Софія Романська