У Тернополі влаштували гаражний розпродаж, щоб нагодувати безпритульних тварин.

Зоозахисники продавали різноманітні сувеніри, побутові речі. Виручені кошти використають на потреби бездомних тварин.

Волонтери благодійної організації “Вірні друзі” опікуються майже сотнею тварин. Чотиролапі часто потребують не лише харчів, а й дороговартісного лікування, – зазначає керівниця благодійної організації “Вірні друзі” Алла Ляпандра. Відтак витрати на утримання бездомних тварин значні.

“На гаражному розпродажі виручити вдалось 3380 грн. А ще попередньо ми збирали кошти на корм. Як на диво, вдалось зібрати майже усю необхідну суму (2300 грн з 2870 грн). Тож з акційних коштів доплатили за корм 570 грн. Залишок 2810 грн залишаємо на оплату лікування Рони, яка зараз у Львові на стаціонарі. Дякуємо усім, хто з нами”.

Додамо, у Тернополі залишається невирішеною проблема із спорудженням притулку для чотирилапих. Як наслідок — значна кількість тварин живе на вулиці.

Софія Романська