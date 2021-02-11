Благодійний гаражний розпродаж влаштували у Тернополі, щоб нагодувати безпритульних тварин. Волонтери виручили близько чотирьох тисяч гривень. Кошти спрямують на корм для чотиролапих.

Зоозахисники продавали різноманітні сувеніри, вживані речі, побутові засоби. Долучилося до дійства чимало небайдужих жителів обласного центру.

«Відбувся черговий благодійний розпродаж. На потреби наших підопічних було виручено 4120 грн. І вже сьогодні замовили корм на суму 3581 грн. Решта буде використано на дорогу у Львів, куди змушені якнайшвидше везти Рону, яка почала кульгати (в лапі пластина). Щиро дякуємо усім, хто так чи інакше долучився до акції, а також безмежно вдячні торгово-розважальному центру за постійну підтримку», – зазначила керівниця громадської організації «Вірні друзі», зоозахисниця Алла Ляпандра.

Додамо, волонтери у Тернополі опікуються десятками безпритульних тварин, які потребують не лише харчів, медикаментів, а й тепла. Відтак витрати на утримання чотирилапих зростають.