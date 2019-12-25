Благодійний ярмарок новорічних прикрас організували у Тернополі. Родзинкою торговиці стали оригінальні віночки ручної роботи майстрині Ірини Башти.

Влаштували благодійний ярмарок новорічних прикрас тернопільські зоозахисники. Виручені кошти спрямують на потреби безпритульних тварин, – розповідає голова благодійної організації «Вірні друзі» Алла Ляпандра. Допомогли у зборі коштів для чотирилапих тернопільські школярі.

«У ТРЦ “Подоляни” відбувся благодійний ярмарок новорічних прикрас. Окрасою нашого ярмарку були різдвяні віночки ручної роботи від Ірини Башти. Цього року, на жаль, дуже мало людей відгукнулись на прохання принести прикраси на ярмарок, та й покупців теж було негусто. Але нам таки вдалось виручити 2230 грн. Також щиро дякуємо учням, їх батькам та педагогам школи № 11 за те, що зібрали та принесли на ярмарок 1000 грн. на потреби наших підопічних. Вже на завтра заплановано дві операції та замовлення корму».

Додамо, благодійні ярмарки, які влаштовують тернопільські зоозахисники, стали у Тернополі традиційними. Таким чином волонтерам вдається утримувати безпритульних тварин, харчувати та стерилізувати їх.

Софія Романська