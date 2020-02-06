Благодійний ярмарок влаштували зоозахисники у торговому центрі Тернополя. Вони продавали книжки, наклейки, кухонне приладдя, прикраси. Виручити вдалося близько п’яти тисяч гривень, які спрямують на потреби безпритульних тварин.

Під опікою у волонтерів благодійної організації «Вірні друзі» – десятки тварин. Щоб забезпечити їм утримання, зоозахисники проводять благодійні ярмарки, – зазначає керівниця цієї організації Алла Ляпандра. Жертвують речі для благодійних ярмарків небайдужі тернополяни.

«Відбувся черговий благодійний гаражний розпродаж. Дякуємо усім, хто приносив речі та їх купував. На потреби наших підопічних було виручено 4570 гривень. Щиро дякуємо усім, хто нас підтримує. Цього разу в асортименті були книги, іграшки, наклейки-котоняшки, кухонне приладдя та посуд, сумки, прикраси та багато іншого – усі ці речі реалізовувалися задля допомоги безпритульним звірятам, які під опікою благодійного фонду».

Волонтери наголошують: десятки безпритульних тварин шукають дім і добрих господарів.

Софія Романська