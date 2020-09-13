Благодійний книжковий ярмарок влаштували зоозахисники у Тернополі. Вони продавали різноманітну художню, наукову, публіцистичну літературу, щоб зібрати кошти на харчі для безпритульних чотирилапих.

Під час акції можна було придбати листівки, магнітики, інші сувеніри із зображенням тварин, – розповідає волонтерка, зоозахисниця Людмила Чеховська. А любителі книг могли відшукати оригінальну літературу різноманітної тематики.

“Вдячні усім, хто долучився до нашого ярмарку. І хоч покупців було не дуже багато, але ми все ж задоволені, бо за час карантину відчули, як нам бракує таких акцій. Виручена сума склала 2170 грн. Щиро дякуємо усім, хто з нами. Усі виручені кошти будуть спрямовані на потреби підопічних безпритульних звірят, яких уже понад півсотні, утримання та лікування яких стає непосильними для волонтерів”.

Додамо, тернопільські волонтери утримують десятки бездомних тварин, які потребують не лише харчування, а й лікування. Відтак у небайдужих жителів міста зоозахисники просять підтримки.

Софія Романська