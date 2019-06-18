Благодійний книжковий ярмарок організували у Тернополі, щоб допомогти безпритульним собакам.

Різноманітну книжкову літературу продавали на вулиці Сагайдачного біля пам’ятника Івану Франку. Дійство тривало упродовж першого дня Зелених свят.

Нині під опікою у благодійного фонду «Вірні друзі» майже півсотні чотирилапих, серед яких – собаки і коти, – каже зоозахисниця Людмила Чеховська. Виручені кошти від продажу книжок підуть на їжу та інші необхідні засоби для безпритульних.

«Опікуємося над вісімнадцятьма собаками і двадцяти п’ятьма котиками. Для усіх потрібний повноцінний догляд і їжа на кожен день. Щоб забезпечити потреби чотирилапих, вирішили організувати благодійний книжковий ярмарок. Продавали книжки на будь-який смак і тематику: від сучасних популярних до відверто антикваріатних віком понад 50 років. Вдячні всім, хто жертвував книжки на ярмарок, а також і тим, хто купував»

Допомогти безпритульним може кожен, не чекаючи благодійних акцій, – кажуть зоозахисники. Небайдужі долею чотирилапих можуть звертатися до БФ «Вірні друзі».

Софія Романська