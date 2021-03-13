Благодійний книжковий ярмарок організували у Тернополі. Волонтери продавали різноманітну літературу та оригінальні листівки. Виручені кошти спрямують на потреби безпритульних тварин.

Як зазначила тернопільська волонтерка, зоозахисниця Людмила Чеховська, на ярмарку реалізували чимало художньої та науковопопулярної літератури. Любителі книжок могли відшукати для себе чимало цікавого. А оригінальні листівки — відмінний сувенір на пам’ять.

“Відбувся наш благодійний книжковий ярмарок “Faithful Friends – Вірні Друзі”! Було представлено багато різноманітної цікавої літератури, оригінальних листівок. Афіші гуманності “Тварини = наші друзі” можна було отримати безкоштовно. Такі листівки нагадують про відповідальність за жорстоке поводження чи порушення правил утримання тварин”.

Додамо, тернопільські волонтери опікуються десятками бездомних тварин. Виручені на благодійних акціях кошти йдуть на харчі та медикаменти для чотиролапих.