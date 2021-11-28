Благодійний ярмарок організували у Тернополі. Зоозахисники продавали книжки. Виручені кошти спрямують на харчі для чотиролапих.

Завдяки благодійним акціям, допомозі небайдужих людей, бездомні кішки і собаки не залишаються у голоді, – каже зоозахисниця, голова БФ “Вірні друзі” Алла Ляпандра. Також чотиролапі часто потребують медичної допомоги.

“Відбувся наш черговий благодійний книжковий ярмарок. Цього разу вдалось виручити не дуже багато, бо мали вже трохи бідний асортимент книг. Але ми безмежно вдячні торговому центру за постійну підтримку і можливість проведення наших акцій, а також усім, хто з нами. На виручені кошти придбали ветеринарний корм для хворої кішки, інші медичні засоби”.

Додамо, зоозахисники у Тернополі опікуються десятками бездомних тварин. Утримують їх завдяки допомозі небайдужих людей.