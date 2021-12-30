У Тернополі продавали ялинки, які за документами були соснами

У Тернополі перевірили 5 місць реалізації ялинок.

Про це повідомив головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Роман Нитка. В одного з продавців виявили порушення вимог природоохоронного законодавства.

Рейдові перевірки продажу ялинок організували фахівці державної екологічної інспекції, поліції та муніципальної інспекції. Зокрема, перевірками охопили місця реалізації на вулицях Живова і Шептицького у Тернополі.

“Чергові заходи зі здійснення контролю за незаконним використанням об’єктів рослинного світу, заготівлею та реалізацією «новорічних ялинок» проведено з представниками правоохоронних органів та управління муніципальної інспекції. Такі рейдові перевірки проводяться на виконання комплексного плану заходів щодо забезпечення охорони хвойних насаджень від незаконних рубок у передноворічні дні. Перевіркою охоплено місця реалізації ялинок на центральному ринку та по вулицях Живова і Шептицького у Тернополі. У результаті перевірки в одному з 5-ти місць реалізації новорічних дерев було виявлено порушення вимог природоохоронного законодавства. Продавець представив документи, які підтверджували законність набуття у власність дерев породи «сосна», а фактично реалізовував дерева породи “ялинка”.

Порушення встановили за допомогою програми «Ялинка Інфо», що містить інформацію про самоклеючі стрічки зі штрих-кодами, які кріпляться на стовбурах хвойних дерев. Матеріали справи передано до суду.