Черешня заполонила фруктові відділи тернопільських ринків і магазинів. Втім, ціни фруктів цього року б’ють рекорди. Продають ягоди від 50 до 80 гривень за кілограм.

За словами продавців, черешні, вирощеної у західному регіоні ще немає. В основному продають фрукти, привезені з півдня.

«Ще не привозили нам ягід, які виросли в нашій області. В основному везуть з південних областей. Ціни різні, в середньому 55 – 60 грн за кілограм. Попри те, що фрукти дорогі, зараз на них є попит. Люди купують за різні ціни. Більше хочуть гарних і солодких, навіть, якщо вони дорожчі», – розповідає продавець пані Люба.

Втім, продавці додають: невдовзі черешні подешевшають. Наразі вартість ягід зумовлює сезонність і ажіотаж. Фахівці ринку прогнозують: через тиждень-два фруктів буде набагато більше і за нижчими цінами. На якій ціновій позначці зупиниться вартість ягід, залежатиме насамперед від врожаю.

Софія Романська