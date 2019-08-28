Благодійний ярмарок проводять сьогодні біля Церкви Успення Пресвятої Богородиці у Тернополі. Волонтери продаватимуть солодку випічку, виручені кошти спрямують на купівлю шкільного приладдя для дітей з кризових родин.

Солодкий благодійний ярмарок триватиме до обіду. Тернополяни зможуть придбати смачну солодку випічку і допомогти цим дітям з малозабезпечених родин. Оскільки виручені кошти підуть на купівлю шкільного приладдя. Цього року акція розрахована на 250 дітей, – каже директор благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук. Пакунки із шкільним приладдям малечі вручать перед першим вересням.

«Дякуємо нашим волонтерам, які готували випічку для солодкого благодійного ярмарку. Запрошуємо тернополян і гостей міста на ярмарок, цим ви потішите не лише себе, а й дітей, яким придбаємо шкільне приладдя за виручені кошти».

Додамо, завдяки акції «Шкільний портфелик» шкільне приладдя отримало більше тисячі дітей на Тернопільщині.

Софія Романська