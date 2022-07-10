У Тернополі продають одяг, щоб зібрати кошти на потреби ЗСУ. ФОТО

У Тернополі організували благодійний розпродаж одягу.

Дійство проходить у мистецькому кластері «На пошті». Тут продають одяг, взуття, прикраси, косметику, побутові речі. Виручені кошти спрямують на потреби Збройних Сил України.

Тернополянка Тая принесла на благодійний розпродаж речі зі свого гардеробу. Дівчина хоче продати їх, а виручені кошти передасть на потреби військових. «Підготувала для благодійного розпродажу одяг зі свого гардеробу. Вирішила його продати, щоб зібрати кошти та допомогти армії. Одяг у доброму стані, може ще довго служити і радувати».

До благодійного розпродажу могли долучитися всі охочі тернополяни, каже організаторка дійства Надія. «Ми планували цей захід від початку літа. З’явилася ідея – зробити таку благодійну ярмарку, щоб можна було розвантажити шафу і одночасно допомогти військовим. Мета благородна, її підтримало чимало друзів наших і небайдужих людей».

В асортименті – одяг для людей різного віку. Також є чимало оригінальних сувенірів, виготовлених тернопільськими майстрами.