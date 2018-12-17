У Тернополі продають новорічні листівки, щоб допомогти безпритульним тваринам

17/12/2018 Розмір тексту:

У Тернополі зоозахисники продають Новорічно-різдвяні листівки. Виручені кошти спрямують на потреби безпритульних тварин.

Акція продажу Новорічно-Різдвяних листівок – ще один спосіб зібрати трохи грошей на поточні потреби чотирилапих, а також на спорудження притулку для бездомних тварин, – розповідають зоозахисники. Вони продають оригінальні листівки ручної роботи, якими можна привітати зі святами рідних і близьких.

«Наші нові Новорічно-Різдвяні листівки від талановитої ілюстраторки Svickli вже готові. Тож з приємністю пропонуємо вам створити собі святковий настрій та допомогти безпритульним тваринам, придбавши нашу листівку. Вартість листівки (а заразом і доброї справи)) лише 20 грн. Будь-яку інформацію щодо листівок можна отримати за телефоном: 068 445 24 46», – каже керівник благодійної організації «Вірні друзі» Алла Ляпандра.

Зробити добру справу для безпритульних можуть всі охочі, – кажуть зоозахисники. Також ряд чотиролапих, якими наразі опікуються волонтери, чекають на постійний дім. Відтак тернополяни, які мріють про домашнього улюбленця, можуть здійснити своє бажання.

Софія Романська