Благодійні книжкові ярмарки вже стали у Тернополі традиційними. Волонтери продають книжки, щоб зібрати гроші на їжу та інші необхідні засоби для безпритульних тварин.

Недільний благодійний ярмарок приніс на потреби чотирилапих близько трьох тисяч гривень, – розповідає волонтерка благодійного фонду «Вірні друзі» Алла Ляпандра. Просто неба в обласному центрі продавали різноманітну літературу.

Чимало тернополян охоче долучалися до акції. «Відбувся другий благодійний книжковий ярмарок, який приніс нашим підопічним 2780 грн., з них було сплачено борг у зоокрамниці (700 грн) та придбано два мішки корму (1735 грн) Дякуємо усім, хто з нами».

Допомога безпритульним тваринам потрібна постійно, – кажуть волонтери. Оскільки багатьох чотирилапим необхідна не лише їжа, а й дороговартісні медичні засоби.

Софія Романська



