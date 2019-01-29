У Тернополі пройшов щорічний парад вертепів

29/01/2019 Розмір тексту:

Щорічний парад вертепів зібрав у Тернополі п’ятнадцять колективів з різних населених пунктів області. Учасники конкурсу представляли міні-постановки про народження Ісуса Христа. А також лунали колядки в сучасній музичній обробці, діяли конкурси для глядачів.

Суді визначили переможців конкурсу. В результаті перше місце здобув Вертеп Церкви Вознесіння Господнього з Вишнівця; друге – вертеп центру дитячої та юнацької творчості з Бережан, третє – вертеп «Духовне зернятко» церкви святої Трійці з смт Микулинці.

За словами організаторів параду вертепів, ряд конкурсів діяло для глядачів. Окрім цього, була запроваджена ще одна номінація «Кращий костюм», у ній перемогу здобув вертеп Тернопільського обласного краєзнавчого музею. А приз за оригінальність дістався театру «Дивосвіт» з Козови.

Парад вертепів став у Тернополі традиційним. Суді відзначили високий рівень підготовки кожного учасника цьогорічного параду. За їхніми словами, з кожним роком рівень конкурсу підвищується.

Софія Романська