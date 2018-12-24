У Тернополі пройшов ярмарок ялинкових прикрас. ФОТО

23/12/2018 Розмір тексту:

Благодійний ярмарок ялинкових прикрас організували тернопільські зоозахисники в одному з торгових центрів міста. Жителям Тернополя представили великий асортимент оригінальних іграшок, різдвяних віночків, ляльок, міні-ялинок.

Як повідомили організатори, виручені кошти спрямують на потреби чотирилапих, а також спорудження притулку для тварин, у якому в Тернополі є гостра необхідність.

«На благодійному ярмарку Різдвяних прикрас представлено просто бомбезний асортимент Новорічно-Різдвяних прикрас. Можна одразу зробити дві добрі справи: придбати красу і допомогти безпритульним тваринкам, якими опікується благодійний фонд «Вірні друзі». Тож поспішайте робити добрі справи, що так актуально напередодні Різдва, – повідомила тернопільська волонтерка, зоозахисниця Людмила Чеховська.

Додамо, тернопільські зоозахисники опікуються десятками бездомних тварин. Тернопіль – одне з українських міст, у яком немає жодного притулку для тварин. Відтак волонтери просять допомоги в усіх небайдужих людей.

Софія Романська