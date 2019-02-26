У Тернополі пройшла акція проти хутряного виробництва. ФОТО

25/02/2019 Розмір тексту:

Кілька десятків зоозахисників зібралося учора на Театральному майдані Тернополя на антихутряну акцію. Люди прийшли з плакатами, на яких були вимоги заборони хутряного виробництва. Загалом таку акцію провели у десяти містах України.

Учасники антихутряної акції у Тернополі закликали жителів краю відмовитися не лише від натурального хутра, а й від виробів зі шкіри. Зоозахисники пропонували варіанти заміни натурального одягу та взуття. «Ми вийшли популяризувати відмову від тваринного хутра, перейшовши на більш гуманні та менш шкідливі для довкілля альтернативи. Безмежно дякуємо учасникам акції за активну позицію.

Тема відмови від хутра не з легких, адже більш вузька і специфічна, ніж загальне поняття захисту тварин, але ви лише гляньте скільки нас прийшло у Тернополі! А скільки ще людей готових відстоювати дану тему не змогли прийти через ті чи інші обставини? Гуманних людей більше! Ми часто чуємо, що підтримуємо дану тему, тому що вона в тренді, але насправді це ми з вами своїми принципами, спростуванням міфів, просвітництвом та діями створюємо цей тренд і задаємо рух суспільству, що все більше просинається і відкривається для європейських цінностей!», – наголосила тернопільська волонтерка і зоозахисниця Людмила Чеховська.

У Тернополі під час акції збирали підписи на підтримку законопроекту щодо заборони діяльності шкідливих хутрових ферм в Україні.

Софія Романська