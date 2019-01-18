У Тернополі пройде чемпіонат України з флорболу

18/01/2019 Розмір тексту:

Цих «йорданських» вихідних 19-20 січня Тернопіль приймає ІІ тур Чемпіонату України з флорболу у категорії U-11 (діти до 11 років).

Очікується, що участь у флорбольному турі візьмуть сім команд. Окрім двох тернопільських клубів – «Шторм» і «Вікторія», за першість туру змагатимуться ще команди «Лемберга» зі Львова та «Янтаря» з Новояворівська Львівської області.

Організатори запрошують до перегляду змагань та активного вболівання усіх, хто любить спорт і азарт поєдинків, а також прихильників цієї активної командної гри. Вхід вільний.

Змагання проходитимуть за адресою: м.Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2, Тернопільський національний педагогічний університет, 19 січня із 10.00 по 16.00, 20 січня із 09.00 по 15.00.

Довідка:

Флорбол – це один з найшвидших видів командного спорту. Схожий до хокею, але гра проводиться без ковзанів чи роликів, з ключками та легким пластиковим м’ячем. Ціль гри: забити м’яч у ворота суперника.

Розвиток дана гра бере у Швеції, із 70-х років минулого століття.

У 2008 році флорбол отримав визнання Міжнародного олімпійського комітету.

У Тернопіль цей вид спорту потрапив у 2010 році. Тоді група ентузіастів уперше спробувала грати ключками та пластиковим м’ячем на траві, їздили на змагання. Згодом, у 2011-му, пройшли курси тренерів, отримали базу знань, створили обласну федерацію флорболу та почали займатися з дітьми. Зараз в нашому місті та деяких районах області діють три флорбольні клуби: «Тернопіль», «Вікторія», «Шторм».

Деталі в організаторів:

Тарас Мамус: +380967740789

Микола Агафонов: +380977616202

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