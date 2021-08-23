«Боротьба за державність» – унікальне історичне видання під такою назвою презентували у Тернополі. Книга показує довготривалу боротьбу українців за власну державу.

Видання представили в експозиції, яку приурочили до Дня Незалежності.

«Тут максимально зібрано матеріалу, який присвячений боротьбі за українську державу на території нашої області. Також в експозиції зібрані об’єкти культурної спадщини. Кожне село, кожен хутір був об’їжджений, зафотографовані об’єкти, які мають історичне значення. Прочитавши цю книжку можна скласти якийсь туристичний маршрут по різних пам’ятних доріжках», – каже директорка обласного центру охорони наукових досліджень пам’яток культурної спадщини Марина Ягодинська.

Книга «Боротьба за державність» буде доступною у бібліотеках і музеях. Також нею зможуть скористатися учні та студенти, які вивчають історію.