Познайомитися із новими книгами українських та зарубіжних письменників, відкрити для себе нові імена у поезії та музиці, послухати та поспілкуватися з творчими людьми – усе це дає можливість зробити Міжнародний мистецький фестиваль «Ї». Триватиме він до 20 червня включно і останні три дні дуже насичені літературними, музичними, поетичними подіями.

Третій фестивальний день потішив зустрічами з різними авторами, як відомими, так і молодими. Наприклад, його постійною гостею є Дара Корній. І щороку вона представляє нові книги. Цього разу письменниця презентувала серію книг «Чарівні істоти українського міфу».

– Багато хто не вірив, що це буде успішний проект, – каже Дара Корній. – Адже тут робота не тільки автора, щоб написати, але й робота художника, щоб зобразити цих істот. Я довго їздила у пошуках видавця і бувала у різних видавництвах, але мене не влаштовували умови. Вважаю, що українська міфологія потребує красивого представлення, щоб це було красиве видання, і щоб його було приємно тримати в руках, щоб кожна сторінка, кожне зображення викликало емоції. Наша міфологія дуже багата, і я дуже рада, що ми в ось такий спосіб популяризуємо український міф.

До цієї серії входить три книги: «Духи природи», «Домашні духи» та «Духи-шкідники». Зараз письменниця працює над новою книгою та збирає матеріали про інших міфологічних істот. А ще пише книгу про вигаданих тварин під назвою «Чарівні звірі».

Одну із подій фестивалю присвятили польському письменнику Корнелю Філіповичу. Для нас він цікавий тим, що народився у Тернополі. Минулого року у тернопільському видавництві «Крок» видали серію книг, присвячену цьому автору. До неї увійшли три книги. Це два твори Філіповича «Провінційний роман» та «Щоденник антигероя», які для українського читача переклав директор фестивалю Юрій Матевощук. Третя книжка розповідає про самого Корнеля і називається «Мирон. Ілля. Корнель. Розповідь про Корнеля Філіповича». Написала її польська письменниця Юстина Соболевська.

– Корнель Філіпович – це письменник провінцій, який вміло описував жіночі образи, галицькі краєвиди, а ще – історії тварин так, що зараз його б назвали зоозахисником, – розповіла Юстина Соболевська. – Після Другої світової війни автор від авангардних тем перейшов на теми слабкості та зламаності людини. Він без конкретного ставлення описує ухилянта від армії, компроміси війни, яка не з кожного зробила героя. В Україні такі твори звучать по-новому, адже це реальність держави.

Минулого року восени у Тернополі під час наукової конференції відкрили меморіальну дошку Корнелю Філіповичу. А цей рік в Україні оголошений роком Корнеля Філіповича.

Фото пресслужби «Мистецького фестивалю «Ї»