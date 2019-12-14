Політолог Олександр Доній у Тернополі презентував книгу з “рецептом”, як Україні стати успішною державою.

Книга про пошук нових ідей для розвитку українського народу. Саме про те, як зробити “українську ідею” “українською мрією” йдеться у книжці «Тpaнcфopмaцiя укpaїнcькoї нaцioнaльнoї iдeї». Її презентував автор, упорядник – Олександр Доній, повідомляють Т1 Новини.

Він зазначає, у своєму виданні зібрав думки істориків, політологів та культорологів, які наважились розказати для чого повинна існувати українська держава, як розвивалась наша нація та на якому етапі ми перестали ставати кращими.

Політолог Олександр Доній у Тернополі презентував книгу з "рецептом", як Україні стати успішною державою

Політолог Олександр Доній у Тернополі презентував книгу з "рецептом", як Україні стати успішною державоюКнига про пошук нових ідей для розвитку українського народу. Саме про те, як зробити "українську ідею" "українською мрією" йдеться у книжці «Тpaнcфopмaцiя укpaїнcькoї нaцioнaльнoї iдeї». Сьогодні її презентував автор, упорядник- Олександр Доній. Він зазначає, у своєму виданні зібрав думки істориків, політологів та культорологів, які наважились розказати для чого повинна існувати українська держава, як розвивалась наша нація та на якому етапі ми перестали ставати кращими. ❗️ Хочете повідомити нам свою новину або розповісти про цікаву подію? Телефонуйте в редакцію Т1 Новини! ☎️ 098-362-57-36 або 40-00-50

Опубліковано Т1 Новини Пʼятниця, 13 грудня 2019 р.