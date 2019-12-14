Політолог Олександр Доній у Тернополі презентував книгу з “рецептом”, як Україні стати успішною державою.

Книга про пошук нових ідей для розвитку українського народу. Саме про те, як зробити “українську ідею” “українською мрією” йдеться у книжці «Тpaнcфopмaцiя укpaїнcькoї нaцioнaльнoї iдeї». Її презентував автор, упорядник – Олександр Доній, повідомляють Т1 Новини.

Він зазначає, у своєму виданні зібрав думки істориків, політологів та культорологів, які наважились розказати для чого повинна існувати українська держава, як розвивалась наша нація та на якому етапі ми перестали ставати кращими.