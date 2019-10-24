«Освіта – енергія майбутнього», – форум під такою назвою організували у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

У гості до університету завітали освітяни, вчителі, діти, майбутні студенти разом з батьками, представники влади, бізнесу, громадськості.

Як розповіли організатори форуму, школярі могли ознайомитися з різними професіями, а студенти – з ефективними методами розвитку кар’єри. «Було підготовлено ряд тренінгів: «Вплив стилю педагогічного спілкування на особистісне становлення дитини»; «Методи фасилітації у роботі сучасного вчителя»; «Мотиваційні ігри у роботі з молодшими школярами»; «Психологічні прийоми розвитку комунікативної компетентності»

Учасники форуму мали змогу в нетрадиційний спосіб отримати нові знання, опанувати ефективні методи і техніки, зануритись в яскраві емоції та знайти однодумців і нових друзів.

Софія Романська