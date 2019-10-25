Мобільний додаток «112:UA» полегшеного доступу до екстрених служб презентували у Тернополі. Він адаптований насамперед для потреб людей з інвалідністю.

Цей мобільний додаток розроблений для смартфонів на базі Android. Він покликаний забезпечити простий та зручний доступ до служб екстреної допомоги, – повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій в області. Додатком можуть користуватися люди з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, люди похилого віку та інші.

«Мобільний додаток спеціально адаптований перш за все для осіб з інвалідністю з метою отримання ними швидкої та якісної допомоги у надзвичайних ситуаціях. Натисненням лише однієї «гарячої» клавіші користувач зможе негайно надіслати сигнал про допомогу. Після отримання повідомлення, диспетчер, завдяки спеціальному програмному забезпеченню, матиме необхідну інформацію про потерпілого, його медичні дані, місце перебування тощо. Це дозволить оперативно відреагувати на запит та направити до місця виклику екстрену службу, відповідно до потреби абонента».

На Тернопільщині стартує пілотний проект «112:UA» 3 грудня, в Міжнародний день людей з інвалідністю.

Софія Романська