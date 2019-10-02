Нова банкнота номіналом у тисячу гривень увійде в обіг з 25 жовтня. Тоді вона стане законним платіжним засобом на території України.

Поява такої купюри не зумовлена знеціненням гривні, запевнив вчора під час зустрічі із журналістами Олег Чурій, заступник голови Національного банку України. А також продемонстрував зразок нової тисячі, повідомляє TV-4.

Переважаючий її колір – блакитний. На лицьовій стороні зображений академік Володимир Вернадський, на зворотній – будівля Президії Національної академії наук України, яку очолював учений.

Всього таких банкнот випустять 500 тисяч на загальну суму 5 мільярдів гривень.