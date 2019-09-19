«Ми не маємо права не бути сильними», – видання під такою назвою презентував ветеран російсько-української війни Андрій Бесараб. Це збірка поезій про перебування бійця у полоні в Донецькій області.

Андрія Бесараба мобілізували на службу у 2014-му році, а у 2016-му він потрапив до полону – за лічені дні до звільнення. Відтак у книжці Андрій описує свій період перебування у полоні, а також досвід війни.

«Видання складається з розділів, в одному із них – мої записи календаря, який вів у полоні. Там особисті переживання, події, думки, які були у той час».

«Виданням «Ми не маємо права не бути сильними» Андрій Бесараб намагається привернути увагу суспільства до проблем, які переживають військовополонені, – зазначає його побратим Дмитро Гайдуцький.

«Через всі життєві випробування, крізь усі негаразди та тернисті шляхи, ми продовжуємо жити і боротися! Все вірно, ми не маємо права не бути сильними. Занадто дорога ціна! Дякую автору за натхнення та за приємний вечір. Один екземпляр з підписом автора поїде на схід до побратимів добровольців!».

Кошти, виручені з продажу книжки, підуть на допомогу дітям тих воїнів, які досі знаходяться в російському полоні.

Софія Романська