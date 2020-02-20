«Бандерівська скриня. Архів УПА з криївки в Кордишеві на Шумщині», – книжку під такою назвою презентували в обласній науковій бібліотеці. У виданні зібрано цінні повстанські матеріали 40-х років.

Матеріали для книжки зібрали у двох криївках, які знаходились на піддашші церкви у с. Кордишів Шумського району. Документи, записки, агітаційні матеріали, листівки, патріотична література були дбайливо заховані у спеціальній скрині, – розповідає начальник управління культури ОДА Григорій Шергей. Також були знайдені предмети побуту, одяг підпільників, нагрудний значок-тризуб.

«Особливої уваги заслуговує те, що дані криївки були засекречені понад 60 років. Там перебував повстанський штаб, який організовував роботу щонайменше в 11 селах. У таких криївках могли переховуватись до 6 осіб».

Відтепер книжка буде доступною у бібліотечних закладах міста.

Софія Романська