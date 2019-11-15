«Історії тих, хто бачить серцем», – проект під такою назвою презентували у Тернополі з нагоди Міжнародного дня незрячих.

Волонтери підготували дві аудіокнижки, якими зможе користуватися малеча з проблемами зору.

Презентували аудіокниги у центральній міській бібліотеці. Над творами працювало близько двадцяти хлопців і дівчат, – розповіла співкоординаторка проекту, письменниця Ірина Мацко. Деякі з них – з порушенням зору.

«У Міжнародний день незрячих, Всесвітній день добра у рамках IV-го міжнародного кінофоруму «КіноХвиля» відбулася презентація підсумків проекту «Історії тих, хто бачить серцем». Дякуємо усім партнерам, помічникам, волонтерам, усім майстрам, журналістам, фотографам, хто забезпечив подарунки та долучився до цієї справи. Ми починаємо наступний етап, бо разом ми можемо більше».

До реалізації проекту «Історії тих, хто бачить серцем» долучилося ряд волонтерів. У результаті були створені підручник «Хрестоматія з сучасної дитячої української літератури» та аудіоказка «Соломійка в країні байдужості».

Софія Романська