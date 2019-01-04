У Тернополі презентували алкоокуляри. ВІДЕО

04/01/2019 Розмір тексту:

Зовні ніби звичайна лижна маска, але якщо їх одягне – твереза людина одразу відчуває себе п’яною.

У Тернопільській патрульній поліції презентували алкоокуляри. Вони імітують стан алкогольного сп’яніння. Їх поліціянти використовуватимуть для навчань, повідомляє TV-4.

Першими протестували окуляри на собі студенти ТНЕУ. У них хлопці і дівчата бачать світ, як людина, котра вживала спиртне у незначній кількості. Після пройдених завдань в алкоокулярах студенти зізнаються: не уявляють, як у такому стані можна ще й керувати автомобілем.