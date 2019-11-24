Журналістки Світлана Ославська та Марічки Паплаускайте завітають до Тернополя 27 листопада.

У нашому місті вони презентують свої книги «Півмісяць, хрест і павич. Подорожі до Месопотамії» та «Бог дивовижних людей та інших грішників». Це історії про «іншу Туреччину» та про «людей, які вірять у дива й невипадковості». Презентація нових репортажних книг видавництва «Човен» відбудеться о 18:30 у першій старотарнопільській ресторації «Леліва», що на вулиці Качали, 18. Вхід – вільний.

Книга Світлани Ославської «Півмісяць, хрест і павич. Подорожі до Месопотамії» розповідає про іншу Туреччину – ту, що починається за межами курортів і традиційних туристичних напрямків. Це репортажі про тих, хто не вписується в картину «правильних» турецьких громадян: християн, єзидів, сирійців, біженців, «терористів». Водночас ці тексти показують ширшу картину суспільного й політичного життя Туреччини останніх п’яти років. Є тут і перетини з Україною – сподівані й не дуже.

Це одна з перших книжок «нового українського репортажу», тематично зорієнтована «назовні»: глибокий репортерський погляд на хитросплетіння турецької дійсності, чий драматизм та колорит не залишать байдужим жодного читача.

Світлана Ославська – українська незалежна журналістка, репортерка, дослідниця культури. Народилася в Сєвєродонецьку на Луганщині, вивчала культурологію у Харкові та Києві. Живе в Івано-Франківську, але частіше – в дорозі. Пише про людей. Авторка репортажів з Туреччини, Ірану, Греції, Польщі, Молдови та України. Публікувалася у виданнях Hromadske.ua, Reporters.media, TheUkrainians.org, Zaborona.com, часописах «Критика», «Локальна історія», «New Eastern Europe», «Фокус» та інших.

Історії героїв Марічки Паплаускайте можуть викликати захоплення, недовіру чи острах, та попри це обов’язково дивують читачів. Ці люди не є святими, ба більше — вони помилялися і помиляються, іноді фатально.

Пастор, який врятував тисячі залежних від вулиці й наркотиків дітей у Маріуполі. Науковець, якого викрали та ув’язнили бойовики «ДНР». Власниця успішного бізнесу, яка не змогла врятувати від смерті власну доньку, що мала рідкісне захворювання. Новонавернений християнин, засуджений довіку за вбивства та зґвалтування. Столяр, який таємно від комуністичної влади провадив Богослужіння у квартирах вірян. Кожен із героїв книжки сконцентрував у собі неймовірну енергію та готовність усупереч обставинам бути чи залишитися людиною: щирою, складною, відкритою, вразливою, доброю, суперечливою, талановитою. «Бог дивовижних людей та інших грішників» – не художня література, це історії про дивовижних людей, створені засобами художнього репортажу. Цінність цієї книжки не у психологізмі чи глибині героїв, хоча життєва драматургія частини з них вражає, а, власне, у можливості зустрічі – читачів із цими героями.

Марічка Паплаускайте — українська репортерка; співзасновниця та головна редакторка онлайнового журналу Reporters; викладачка Школи журналістики Українського католицького університету. Народилася в Миколаєві. Має історичну та журналістську освіту. Працює у жанрі художнього репортажу. Двічі лауреатка відкритого конкурсу для журналістів «Text». Фіналістка Конкурсу професійної журналістики «Честь професії – 2019» у номінації «Найкращий репортаж».

Ольга Трач