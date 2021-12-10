Матеріали із віднайденого архіву українського підпілля презентують у Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини 14 грудня.

Унікальну знахідку закладу передали у жовтні цього року. Матеріали були сховані у трьох бідонах і їх кількість є найбільшою серед усіх віднайдених раніше в Україні.

– У трьох бідонах, знайдених пошуковцями на Бережанщині, виявлено особисті речі повстанців: вишиванка, фотоапарат, булавки, нитки, центральні й пропагандистські видання підпілля ОУН і УПА, листівки, звернення, бофони, брошури тощо, а також бібліотека, складена з видань міжвоєнного періоду і радянських книжок, – розповіли у музеї. – Родзинкою серед матеріалів є альбом з роботами відомого українського графіка і художника, активного учасника збройного підпілля, члена Української Головної Визвольної Ради Ніла Хасевича. У ньому є більше 20 малюнків, виконаних особисто художником та учнями-графіками підпілля. Також важливими матеріалами архіву є звіти теренових осередків ОУН, датовані 1949-1951 роками, з Тернопільщини, Львівського краю ОУН та Волині.

Під час презентації також відбудеться допрем’єрний показ документального відеоролика про матеріали цього архіву, який підготовлено спільно з ТОКП «Фірма Кінодністер».

У зв’язку з карантинними заходами кількість відвідувачів буде обмежена, тому організатори просять попередньо повідомити про свою участь. Заявки приймаються до 12 години 13 грудня. Відвідування музею можливе лише за наявності COVID-сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту чи експрес-тесту на COVID-19, чинного 72 години.

Через значну зацікавленість громадськості, журналістів та науковців до знахідки, презентація також буде проводитися в онлайн-режимі на платформі YouTube. Детальніше про це буде повідомлено на сторінці музею у соцмережі Facebook.