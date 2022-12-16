У Тернопільській єпархії Православної церкви України презентували виставку портретів єпископів, які служили понад 120 років тому. В експозиції — 14 робіт.

Портрети написав протоієрей Мирон Гах. Він служить настоятелем храму Покрови Пресвятої Богородиці у селі Мишковичі. Над створенням портретів священник працював протягом року.

“Це моя перша робота у портретному живописі. Я не є професійним художником. Ніде спеціально не вчився цьому. Але відколи я священником служу, почав писати ікони. А тоді з’явилася ідея створити портрети архієреїв з благословіння Владики, звичайно. Над портретами працював у майстерні, кожного дня цю справу розпочинав з молитви, запалював лампадку і починав роботу”, – розповів о. Мирон Гах.

На портретах — єпископи, які служили в нашому регіоні з 1902 року. Тоді вони були у складі російської православної церкви, втім, підтримували українську державу та мову.