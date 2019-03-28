Статтю 342 частина 2 Кримінального кодексу України – опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків інкримінують слідчі місцевому правозахиснику.

За інформацією поліції, представники слідчого управління ГУНП в Тернопільській області у ході проведення слідчих дій, а саме обшуку, прийшли в приміщення державної установи. В одному з кабінетів перебувало п’ятеро сторонніх осіб. Правоохоронці попросили їх вийти, аби не заважали слідству. Проте дане прохання чоловіки сприйняли агресивно і почали кричати та ображати представників правоохоронного відомства. Після цього один з дебоширів наніс слідчому тілесні ушкодження.

Потерпілий звернувся за меддопомогою.

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань.