У Тернополі правоохоронець з дому почув, як злодій намагається обікрасти церкву. ФОТО

14/01/2019 Розмір тексту:

Злодія, який хотів проникнути до Церкви Воздвиження Чесного Хреста, що у Тернополі, впіймали працівники поліції. Завадити крадіжці вдалося завдяки пильності та небайдужості розшуківця, який, побачивши зловмисника, зателефонував до поліції і намагався сам його затримати.

Інцидент трапився у неділю, 13 січня, близько 19:30. Старший оперуповноважений карного розшуку обласного управління поліції Василь Гончарук відпочивав вдома, коли, відкриваючи вікно, почув на дворі звук битого скла. Через декілька секунд шум повторився. Вийшовши на балкон, чоловік побачив невідомого, який намагався проникнути до церкви. Реакція розшуківця була миттєвою – зателефонував на лінію 102 і допоки їхали правоохоронці, кинувся сам затримувати злодія.

Зловмисник, побачивши чоловіка, намагався втекти. В цей час на підмогу розшуківцю під’їхали патрульні.

Підозрюваним виявився раніше неодноразово судимий 57-річний житель села Малий Ходачків Тернопільського району. У нього вилучили ломик та ліхтарик.

За словами зловмисника, до церкви він хотів проникнути, бо не вистачало грошей, щоб добратися додому. До середини храму намагався потрапити через запасний вхід. Спочатку розбив вікно, та зрозумівши, що через нього не пролізе, спробував зламати металеві двері. Проте планам перешкодили правоохоронці.

Вирішується питання про притягнення правопорушника до відповідальності, повідомляють у поліції.