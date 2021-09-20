У понеділок, 20 вересня, на Гаївській розв’язці при в’їзді в Тернопіль близько 11.35 працівники гаражного кооперативу перекрили дорогу.

Як повідомляють у поліції, таким чином люди показують невдоволення на рішення міської ради перенести заїзд до їхніх гаражів.

Пікетувальники ходять по пішохідному нерегульованому переходу та здійснюють пропуск автотранспорту щоп’ять хвилин. На місці події працюють співробітники Тернопільського районного управління поліції та патрульні, які слідкують за дотриманням порядку та скеровують транспорт об’їзними шляхами.

Поліцейські звертаються до водіїв з проханням врахувати дану ситуацію та планувати свій маршрут в об’їзд місця пікетування.