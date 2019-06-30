Мобільний навчальний центр запрацював у Тернополі у парку Шевченка. Його відкрили з нагоди дня молоді. Упродовж першого дня роботи навчальний центр відвідали сотні дітей і дорослих.

Мобільний освітній центр до Тернополя завітав з Польщі. Його роботу в обласному центрі організували вперше.

«Чудова можливість з нагоди Дня молоді, завдяки підтримки Міністерства молоді та спорту України до нас завітав з Польщі Мобільний центр освіти, даний простір – це про інновації. Я щиро рада за те, що вибрали саме Тернопіль для відвідування центру, я дуже тішуся, що тернополяни та гості міста матимуть можливість відвідати та отримати нові знання та емоції! Мобільний центр у перший день працює до 18 год; у другий – з 11 до 15, тому користуйтеся можливістю!», – каже керівник Центру науки Тернополя Христина Білінська.

Заняття у мобільному навчальному центрі відкриті для всіх охочих. І діти, і дорослі можуть тут експериментувати та пізнавати світ науки.

Софія Романська