Станом на 8 вересня у Тернополі продовжують фіксувати велику кількість хворих на COVID-19, а з настанням осені серед населення зростає і чисельність хворих на інші респіраторні захворювання.

Тож, щоб вчасно виявити саме коронавірусну інфекцію та не допустити подальшого розповсюдження хвороби, звертаємося до тернополян з проханням не ігнорувати перші симптоми грипу, ГРВІ або COVID-19, а у разі підозри на коронавірусну інфекцію негайно звертатися до сімейного лікаря або на «гарячу лінію» оперативного штабу – 098 441 59 81.

Інформація, яка надається за цим номером, систематизована за напрямками:

– Кнопка 1 – з питань консультацій щодо виявлення симптомів та лікування COVID-19 у дорослого населення Тернопільської громади. Телефон розміщений в інфекційному відділенні КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»;

– Кнопка 2 – з питань отримання інформації про графіки роботи та контактні телефони сімейних лікарів, адреси та час роботи амбулаторій. Працює цілодобово;

– Кнопка 3 – з питань консультацій щодо виявлення симптомів та лікування COVID-19 у дітей. Телефон розміщений в інфекційному відділенні КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня». Працює цілодобово;

– Кнопка 4 – з питань отримання консультацій у чергового лікаря КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня №2».

Отримати консультаціїі тернополяни можуть і у відділі охорони здоров’я та медичного забезпечення за номерами телефону: 52-56-96 та 25-08-39 (з 08:00 до 17:15 год.).